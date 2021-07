షాకింగ్: రాయదుర్గం వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రామచంద్రారెడ్డి కొడుకు ఆత్మహత్యాయత్నం -గాలి ఫ్యామిలీ బెదిరింపులు?

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విప్, అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కాపు రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబానికి సంబంధించి షాకింగ్ వార్త ఒకటి ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎమ్మెల్యే తనయుడు కాపు ప్రవీణ్‌కుమార్‌ రెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. కర్ణాటక రాష్ట్రం బళ్లారిలో శుక్రవారం ఈ సంఘటన జరిగింది. స్థానికులు, ఆస్పత్రి వర్గాల అందిన సమాచామంటూ పలు మీడియా సంస్థలు వెల్లడించిన వివరాలివి..

English summary

Kapu Praveen Kumar Reddy, son of andhra pradesh state government whip, Anantapur district Rayadurg MLA Kapu Ramachandra Reddy, has attempted suicide. It is learned that the incident took place in ballari of karnataka, the backdrop of incident was Praveen's partnership with Bellary City MLA Gali Somasekhar Reddy son Shravan Kumar Reddy in Karnataka.