Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

సుప్రీంకోర్టు జోక్యం తర్వాత జాతీయ స్థాయిలో హాట్ టాపిక్ గా మారిన వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృంరాజు అరెస్టు వ్యవహారం, దానికి సంబంధించిన రాజకీయ వివాదాలు రోజుకో మలుపుతిరుగుతున్నాయి. రఘురామపై ఏపీ సీఐడీ నమోదు చేసిన రాజద్రోహం కేసులో ఏ2, ఏ3లుగా ఉన్న మీడియా సంస్థలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించడం మరింత ఉత్కంఠగా మారింది. రఘురామ అరెస్టుపై మాట్లాడుతూ ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి.. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పేరును ప్రస్తావించడం రాజకీయంగా సంచలనం రేపుతున్నది. మరోవైపు సికింద్రాబాద్ ఆర్మీ ఆస్పత్రిలో ఎంపీకి వైద్య పరీక్షలు ముగిశాయి. వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

andhra pradesh govt advisor Sajjala Ramakrishna Reddy alleged that conspiracies were being hatched against chief minister ys jagan mohan reddy. speaking to media on tuesday at tadepalli ysrcp office, sajjala said action should be taken against ysrcp rebel mp Raghurama krishnam raju for plotting conspiracy along with chandrababu and yellow media. Sajjala said Raghuram arrest did not take place overnight, ap cid registered a case against Raghuram as Sumoto.