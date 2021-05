ఎంపీ రఘురామ వివాదంలో మరో ట్విస్ట్ -జగన్ సర్కారుపై సుప్రీంకోర్టుకు ఆ రెండు ఛానళ్లు -ఎదురుదెబ్బ?

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

జస్టిస్ ఎన్వీ రమణపై సీఎం జగన్ అసాధారణ ఫిర్యాదు వ్యవహారం తర్వాత మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు సుప్రీంకోర్టు వ్యవహారాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించిన అంశాలు మళ్లీ జాతీయ స్థాయిలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. అధికార వైసీపీకి చెందిన నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజును రాజద్రోహం సెక్షన్ల కింద ఏపీ సీఐడీ అరెస్టు చేయడం, కస్టడీలో ఆయనపై దాడి జరిగినట్లు ఆరోపణలు రావడం, ఈ వ్యవహారాన్ని సుప్రీంకోర్టు సీరియస్ గా పరిశీలిస్తున్నక్రమంలోనే మరో కీలక పరిణామం సంభవించింది. రఘురామపై రాజద్రోహం కేసుల్లో సహ నిందితులుగా ఉన్న రెండు న్యూస్ ఛానళ్లు తాజాగా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాయి. వివరాలివి..

English summary

Andhra-based news channels TV5 and ABN news have moved the Supreme Court against the ap cid FIR for sedition and other charges after it telecasted "offending speeches" made by YSRCP MP Raghu Rama Krishnam Raju. tv5 and abn channels claim "chilling effect" on media by jagan govt.