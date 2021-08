ఎంపీ రఘురామ సంచలనం: స్వామితో కలిసి ఇలా -ఏపీ జగన్ క్రైస్తవ రాజ్యం -సాయిరెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి పదవంటూ

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

సొంత పార్టీపై, అధినేత, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై అదే పనిగా విమర్శలు, ఆరోపణలు చేస్తోన్న నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు తాజాగా మరో సంచలనానికి పాల్పడ్డారు. రాజధాని రచ్చబండ పేరుతో గడిచిన రెండేళ్లుగా వరుస ప్రెస్ మీట్లు నిర్వహిస్తోన్న ఆయన.. దేశ ద్రోహం కేసులో అరెస్టయి బెయిల్ పై బయటికొచ్చిన తర్వాత రచ్చబండ కాదంటూనే మీడియా సమావేశాలు కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే, ఎన్నడూ లేనిది ఇవాళ రెండో వ్యక్తితో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు రఘురామ. ఏపీ సాధు పరిషత్ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసానంద సరస్వతితో కలిసి రెబల్ ఎంపీ నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్ లో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు...

జగన్ సర్కారుకు అప్పు ఇచ్చింది వీళ్లే -లిస్టు బయటపెట్టిన కేంద్రం -రూ.56వేల కోట్లు -సీఎంకు జైలు ఖాయమంటూ

English summary

in a controversial turn, narasapuram ysrcp mp raghurama krishnam raju on tuesday hold a press meet along with hindu swami srinivasananda, in which both made sensational comments over religions and cm jagan. raghurama also slams govt officials not to blindly fallow jagan govt orders. the rebel mp also made comments on ysrcp mp vijayasai reddy.