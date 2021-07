Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

రెబల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు విషయంలో వైసీసీ హైకమాండ్ ప్రయత్నాలు వరుసగా విఫలమవుతోన్న క్రమంలో, ఆయనపై వేటు పడేలా అవసరమైతే పార్లమెంటును సైతం స్తంభించాలన్న ఎత్తుడలో తీవ్రతను తగ్గించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. రఘురామ బదులు, పొరుగు రాష్ట్ర సీఎం కేసీఆర్ పై ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలని, తెలంగాణ అక్రమాలపై దూకుడు పెంచాలని, వరదాయిని పోలవరం, మణిహారం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్, జీవనాడి ప్రత్యేక హోదా అంశాలపై ఢిల్లీలో రాజీలేని పోరాటం చేయాలని వైసీపీ డిసైడింది..

కాంగ్రెస్ జోరు, పంజాబ్ కెప్టెన్‌ సిద్దూ -పీసీసీ చీఫ్‌గా నియామకం -వర్గపోరులో ఓడిన సీఎం -రేవంత్ రెడ్డిలా

English summary

andhra pradesh chief minister and ysrcp chief ys jagan mohan reddy directed his party mps to rais the issues like polavaram project, disputes with telangana, privatisation of visakhapatnam steel plant, centre aid to jagananna colonies etc. ysrcp parliamentary party meeting chaired by jagan held on thursday. ysrcp mp vijaya sai reddy told media on ysrcpp meeting.