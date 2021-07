జగన్ తొలి అస్త్రం రఘురామపైనేనా? -పార్లమెంట్ స్తంభన తప్పదా? -వ్యూహాలపై ఎంపీలకు సీఎం నిర్దేశం

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ విలయం కొనసాగుతుండగానే, మూడో దశకు సంబంధించి హెచ్చరికలు వెలువడటం, వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ ఆశించినంత వేగంగా సాగకపోవడం, నిత్యావసరాల ధరలు, పెట్రో మంటలు సామాన్యుణ్ని కాల్చేస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో రాజకీయ వేడి మరింత రగిలేలా పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగనున్నాయి. ఈనెల 19 నుంచి ప్రారంభమయ్యే పార్లమెంట్ భేటీలో ప్రాంతీయ పార్టీలు తమవైన ఎత్తుగడలను పన్నుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించి అధికార వైసీపీ పార్లమెంటులో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలను, విసరాల్సిన అస్త్రాలను సిద్ధం చేస్తున్నది. అందుకోసం..

English summary

ysrcp parliamentary party meeting chaired by party chief and andhra pradesh chief minister ys jagan mohan reddy on thursday. jagan to direct party mps on strategies to be followed in parliament monsoon session which will begin from july 19. pending funds, water dispute with telangana, reduction of debt limit, special status, rebel mp raghu rama are likely among discussion points.