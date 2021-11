Illegal affair: ఇడ్లీ స్కెచ్ తో భర్తను చంపేసిన లేడీ టీచర్, ప్రియుడితో గంటలు గంటలు ?, ఫినిష్ !

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: వివాహం జరిగి మూడు సంవత్సరాలు కాకుండా భార్య ఆమె భర్తను చాలా సింపుల్ గా ఇడ్లీల స్కెచ్ తో చంపేసిందని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది. వివాహం చేస్తే జీవితాంతం సంతోషంగా ఉంటారని అనుకున్న పెద్దల ఆశలు అడియాశలు అయ్యాయి. అక్రమ సంబంధం కారణంగా భార్య ఆమె భర్తను నిర్లక్షం చెయ్యడమే కాకుండా గంటలు గంటలు మొబైల్ ఫోన్ లో ప్రియుడితో మాట్లాడింది. విషయం గుర్తించిన అత్త మందలించడంతో కోడలు అలిగి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. టీచర్ గా ఉద్యగం చేస్తున్న భార్యను పిలుచుకురావడానికి వెళ్లిన భర్త ఆమె ఇంట్లో అనారోగ్యానికి గురై ఆసుపత్రి పాలైనాడు. విషయం తెలుసుకున్న అతని తల్లి, సోదరుడు ఆసుపత్రికి వెళ్లినా అతనితో మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. రెండు రోజులకు భర్త ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయని అతని కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చిన భార్య ఆమె పుట్టింటి దగ్గరే అంత్యక్రియలు జరిపించేసి చేతులు దులుపుకుంది. వయసు మీదపడిన తల్లి తన కొడుకును చంపేశారని పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. కోర్టు జోక్యంతో భర్త హత్య కేసులో అతని భార్య మీద కేసు నమోదు అయ్యింది. ఇడ్లీలో విషం కలిపి భర్తను చాలా సింపుల్ గా చంపేసిందని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

English summary

Illegal affair: The city police have taken up a case of murder against a 27- year-old woman after her mother-in-law filed a private complaint with local court in Bengaluru.