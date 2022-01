Pushpa: పుష్పా-3 సినిమా చూపించిన కిలాడీ పోలీసులు, ఎర్రచందనం ఏం చేశారు, అల్లు అర్జున్ కే పోటీనా!

Bengaluru

బెంగళూరు: స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్పా సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దుమ్ములేపుతున్న విషయం తెలిసిందే. తెలుగు, తమిళ, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ బాషల్లో పుష్పా సినిమా విడుదలై కలెక్షల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చిత్తూరు జిల్లాలోని శేషాచలం అడవుల్లో ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ జరిగిందని ఓ కథ తయారు చేసుకుని, స్మగ్లింగ్ నేపథ్యంలో పుష్పా సినిమా తెరకెక్కింది. ఎర్రచందనం చెట్లు కత్తిరించే ఓ రోజు కూలి ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ గా ఎలా తయారైనాడు అనేది ఈ సినిమా ప్రధాన అంశం అనే విషయం తెలిసిందే. పుష్పా-2 సినిమా కూడా తెర మీదకు రానుంది.

అల్లు అర్జున్ పుష్పా-2 సినిమా షూటింగ్ జరుపుకుంటూ ఇంకా చాలా లేటుగా సినిమా విడుదల చెయ్యాలని చిత్రయూనిట్ సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నది. అయితే ఇద్దరు పోలీసులు మాత్రం పుష్పా-3 సినిమాను సాటి పోలీసు అధికారులకు చూపించేశారు. పుష్పా సినిమాను తలతన్నేలా ఆ పోలీసులు ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లుగా అవతారం ఎత్తడం, వాళ్లు వేసిన స్కెచ్ గురించి తెలుసుకున్న ఐటీ హబ్ సిటీ పోలీసు కమీషనర్ తోపాటు సాటి పోలీసులు, ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లు బిత్తరపోయారు.

Pushpa: Two Head Constable Mohan and Mamathesh suspended in duty omission of Red Sandal Smuggling in Bengaluru. They seized Red Sandal and tata ace vehicle from smugglers and not handed over to police station.