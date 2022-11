Health News: కరివేపాకే కదా అని తీసిపారేయకండి.. ఎందుకంటే..!

News

oi-Chekkilla Srinivas

సాధారణంగా ప్రతి కూరలో కరివేపాకు వేసుకుంటాం. ముఖ్యంగా సాంబార్, రసంలో తప్పకుండా కరివేపాకు వేస్తుంటారు. అయితే చాలా మంది తినేటప్పుడు కరివేపాకు వస్తే తీసి పారేస్తారు. కానీ.. కరివేపాకు ఉపయోగాలు తెలిస్తే అస్సలు అలా చేయరు. కరివేపాకులో ఎన్నో ఔషదగుణాలుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కరివేపాకు కుర్రల్లోనే కాదు పచ్చిగా కూడా తినడం మంచిదేనట. కరివేపాకులో విటమిన్ సి, ఫాస్పరస్, ఐరన్, కాల్షియం, నికోటినిక్ యాసిడ్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి.

English summary

Eating curry leaves has many benefits for the body besides boosting immunity. It is possible to lose weight if you eat curry leaves.