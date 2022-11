Lemon Benefits: నిమ్మకాయ తినడం లేదా.. అయితే మీరు ప్రమాదంలో పడినట్లే..!

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

మనకు సమృద్ధిగా లభించే వాటిలో నిమ్మకాయ ఒకటి. ఇది ధనిక, బీద తేడా లేకుండా వాడొచ్చు. ఈ నిమ్మకాయ వల్ల మనిషికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. నిమ్మకాయ, రూటేసి కుటుంబానికి చెందిన మంచి పండు. నిమ్మకాయ మాడరిన్, సిట్రాన్ వంటి అడవి సిట్రస్ జాతుల నుండి రూపొందిన ఒక మిశ్రజాతి (హైబ్రిడ్). క్రిస్టోఫర్ కొలంబస్ 1493 లో తన ప్రయాణంలో నిమ్మ గింజలను యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలోకి ప్రవేశపెట్టాడని చరిత్ర చెబుతుంది.

English summary

Lemon has many benefits for humans. Experts say that along with lemon, lemon leaves are also very good for health.