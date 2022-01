మెగాస్టార్ కు మరోసారి కరోనా - ఐసోలేషన్ లో చిరంజీవి : టాలీవుడ్ ను వెంటాడుతున్న కోవిడ్..!!

Hyderabad

oi-Sai Chaitanya

మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి కరోనా బారిన పడ్డారు. గతంలో కరోనా తీవ్రంగా ఉన్న సమయంలో ఆయన కరోనా పాజిటివ్ రావటంతో చికిత్స తీసుకున్నారు. త్వరగానే కోలుకొని కోవిడ్ బాధితులకు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఇక, ఇప్పుడు తిరిగి మరోసారి తనకు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్దారణ అయినట్లు చిరంజీవి ట్వీట్ లో వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆయన గాడ్ ఫాదర్ షూటింగ్ లో పాల్గొంటున్నారు. తనతో కొద్ది రోజులుగా తనతో టచ్ లో ఉన్నవారు పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచించారు.

English summary

Megastar Chiranjeevi had tested positive for Corona and this is the second time that he has been tested positive.