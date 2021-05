Snapchat: నీకు కాబోయే భార్య ఇంటి పక్కనే ఉంటానంటూ వలపువల -పెళ్లికి నో చెప్పడంతో ప్రతీకారం

Hyderabad

oi-Madhu Kota

కరోనా విలయ కాలంలోనూ కంత్రీగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. లాక్ డౌన్ అమలులో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, ఎప్పటిలాగే కంత్రీగాళ్లకు అడ్డుకట్టవేస్తూ పోలీసులు తమ పని తాము చేసుకుపోతున్నారు. సున్నితమైన కేసులకు కచ్చితమైన పరిష్కారాలిస్తున్నారు రాచకొండ పోలీసులు. ఆన్‌లైన్‌ పరిచయం అయిన యువతి ప్రేమను అంగీకరించలేదని.. ఆమె పెళ్లి చెడగొట్టాలని చూసిన ఓ యువకుడ్ని రాచకొండ పోలీసులు అరెస్టు చేసి కటకటాల్లోకి నెట్టారు. వివరాలివి..

షాకింగ్: సిలికాన్ వ్యాలీలో మారణకాండ -తోటి ఉద్యోగుల్ని కాల్చేసిన దుండగుడు -మొత్తం 9 మరణాలు

English summary

rachakonda commissionorate police on wednesday arrested a young man named shivakumar for alleggedly trying to ruin women's marriage, who was social media friend of him. After getting close through snapchat, the two were echanged numbers talked every day. whne the victim women got engagment, the accused try to cheat groom. accused shiva now in costudy.