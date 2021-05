National

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా విలయం మళ్లీ ఉధృతంగా మారింది. రెండ్రోజులపాటు తగ్గిన రోజువారీ కేసులు, మరణాలు మళ్లీ పెరిగాయి. కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ గురువారంనాటి బులిటెన్ ప్రకారం కొత్తగా 3,62,727 కేసులు, 4120 మరణాలు నమోదయ్యాయి. యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 37.10లక్షలకుపైగా ఉంది. ఆక్సిజన్ అందక మరణాలు కొనసాగుతుండగా, వ్యాక్సిన్ల కొరత సవాలుగా మారింది. కేవలం రెండు కంపెనీలకు మాత్రమే అనుమతులిచ్చిన కేంద్రం.. కొత్తగా విదేశీ వ్యాక్సిన్లకు అవకాశం కల్పించకపోవడం వివాదాస్పదమైంది. వ్యాక్సిన్ల కొరతను కప్పిపుచ్చుకోడానికి కేంద్రం, దాని అనుబంధ సంస్థలు కొత్త రకం ఉపాయాలను తెరపైకి తెస్తున్నాయి. అందులో భాగంగా..

సెట్రల్ విస్టా రద్దు,ఆ డబ్బుతో ఆక్సిజన్, ఉచిత వ్యాక్సిన్లు-మోదీకి 12 ప్రతిపక్షాల లేఖ-కేసీఆర్,జగన్,చంద్రబాబు నో

viral video: నవ్వాలా, ఏడ్వాలా? -కరోనాకు ఆవు పేడ థెరపీపై అఖిలేశ్ విస్మయం -డాక్టర్లు వద్దంటున్నా..

English summary

Increase the gap between two doses of Serum Institute of India's Oxford Covid-19 vaccine 'Covishield' to 12-16 weeks, a government panel has recommended. Currently, the interval between two doses of Covishield is four to eight weeks. No change in dosage interval for Covaxin was suggested by the panel. Those who have tested positive for Covid-19 and are waiting to take the vaccine should defer vaccination for six months after recovery, the National Technical Advisory Group on Immunisation (NTAGI) recommended.