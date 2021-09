కదులుతున్న బస్సులో 14 ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం-బస్సు ఆపమని తల్లి వేడుకున్నా డ్రైవర్ పట్టించుకోని వైనం...

India

oi-Srinivas Mittapalli

మహిళలపై నేరాలు,అత్యాచారాలకు ఉత్తరప్రదేశ్‌ కేరాఫ్‌గా మారింది. రాష్ట్రంలో నిత్యం ఎక్కడో చోట మహిళలపై ఆకృత్యాలు వెలుగుచూస్తూనే ఉన్నాయి.మహిళలపై నేరాల్లో ఉత్తరప్రదేశ్ టాప్‌లో ఉందని ఇటీవలే నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో వెల్లడించింది. రోజురోజుకు రాష్ట్రంలో మహిళలపై నేరాలు పెరుగుతున్నాయే తప్ప తగట్లేదు. దీంతో యూపీలో మహిళా భద్రతపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. గతంలో యూపీలో చోటు చేసుకున్న ఉన్నావ్,హత్రాస్ ఘటనలు దేశవ్యాప్తంగా ఎంత సంచలనం రేపాయో అందరికీ తెలిసిందే. తాజాగా యూపీలో మరో అత్యాచార ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

A 14-year-old girl was raped on a moving bus on the Yamuna Express Highway in Uttar Pradesh. The incident took place just after midnight on Monday (September 20). The incident came to light after the victim's mother lodged a complaint with the police.