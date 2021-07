దారుణం : టీనేజ్ యువతిపై 8 మంది గ్యాంగ్ రేప్-తల్లిదండ్రుల ముందే-ఆ ఘటనకు ప్రతీకారంగా

India

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో మహిళలపై నేరాలు నిత్యకృత్యమయ్యాయి. రాష్ట్రంలో నిత్యం ఎక్కడో చోట అత్యాచార ఘటనలు,ఇతర నేరాలు బయటపడుతూనే ఉన్నాయి. గతేడాది ఇదే యూపీలో జరిగిన హత్రాస్ హత్యాచార ఘటన దేశవ్యాప్తంగా ఎంత సంచలనం సృష్టించిందో తెలిసిందే. ఆ తర్వాత కూడా పదుల సంఖ్యలో అత్యాచార ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. తాజాగా యూపీలోని అమ్రోహ పట్టణంలో మరో దారుణం వెలుగుచూసింది. తల్లిదండ్రుల ముందే 16 ఏళ్ల ఓ టీనేజీ యువతిపై 8 మంది గ్యాంగ్ రేప్‌కు పాల్పడ్డారు.

A 16-year-old girl was allegedly gang-raped in front of her parents by eight men of a family as they wanted to take revenge. The accused allegedly wanted to take revenge as the teen's elder brother had eloped with a woman from their family. The incident took place at a house near the Amroha railway station in Uttar Pradesh.