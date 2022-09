అండర్ వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీంపై 25లక్షల రివార్డ్, దావూద్ సహచరులపైనా ఎన్ఐఏ రివార్డులు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

అంతర్జాతీయ గ్యాంగ్ స్టర్, అండర్ వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీం భారత్ టార్గెట్ గా చేసిన కుట్రలపై ఎన్ఐఏ దర్యాప్తు వేగవంతం చేసింది. అండర్‌వరల్డ్ గ్యాంగ్‌స్టర్ దావూద్ ఇబ్రహీంపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఐఏ 25 లక్షల రూపాయల నగదు రివార్డును ప్రకటించింది. అతని సహచరులు అయిన చోటా షకీల్ పై 20 లక్షలు అనీష్, చిక్నా, మెమన్ ఒక్కొక్కరిపై పదిహేను లక్షల రూపాయల చొప్పున నగదు రివార్డును ప్రకటించినట్టు ఎన్ఐఏ వెల్లడించింది.

English summary

The National Investigation Agency (NIA) has announced a cash reward of Rs 25 lakh on underworld gangster Dawood Ibrahim. The NIA has announced a cash reward of Rs 20 lakh on his associates Chota Shakeel and Rs 15 lakh each on Anish, Chikna and Memon.