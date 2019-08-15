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    వందేమాతరం: 73వ స్వాతంత్ర్య వేడుకలకు ఎర్రకోట సిద్ధం

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    దేశవ్యాప్తంగా 73వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శోభ కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే యావత్ దేశం అంతా సంబరాల్లో మునిగిపోయింది. ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటలో త్రివిధ దళాల విన్యాసాల రిహార్సల్స్ కూడా పూర్తయ్యాయి. ఇక ఈ సారి స్వాతంత్ర్య వేడుకలు చాలా ప్రత్యేకంగా నిలవనున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ మధ్యే జమ్మూ కశ్మీర్‌లో ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసి ఆ రాష్ట్రాన్ని రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా కేంద్రం విభజించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జెంగా ఎగురవేశాక తాను చేయబోయే ప్రసంగంలో కచ్చితంగా జమ్మూ కశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తారని దేశం యావత్తు ఎదురుచూస్తోంది.

    ఇక జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని లాల్‌చౌక్‌లో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా జెండా ఎగురవేస్తారని తెలుస్తోంది. అమిత్ షా పర్యటిస్తారనే వార్త బయటకు రావడంతో అక్కడ భారీగా బలగాలు మోహరించాయి. గట్టి భద్రతా ఏర్పాట్లను చేశారు. ఇప్పటికే ఉగ్రదాడులు జరుగుతాయన్న నిఘావర్గాల సమాచారంతో దేశవ్యాప్తంగా గట్టి భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇప్పటికే ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట భద్రతా బలగాల చేతిలోకి వెళ్లిపోయింది. జెండా ఎగురవేసే పరిసర ప్రాంతాలన్నిటినీ భద్రతాబలగాలు క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహించాయి.

    73rd Independence day celebrations Live updates

    పార్లమెంటు భవనాన్ని విద్యుద్దీపాలతో సుందరీకరించారు. జెండాఎగురవేసే కొన్ని గంటల ముందునుంచే దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఉదయం 8 గంటలకు ఎర్రకోటపై జెండాను ఎగురవేస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని పార్టీల నేతలు, కేంద్ర మంత్రులు, పలువురు వీఐపీలు పాల్గొంటారు.

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    5:51 AM, 15 Aug
    73వ స్వాతంత్య్ర సందర్భంగా ముస్తాబైన పంజాబ్‌లోని అట్టారీ - వాఘా సరిహద్దు
    5:50 AM, 15 Aug
    తెల్లవారు జామునే ముంబైలోని గట్కోపర్‌లో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాంకదం
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    పుచ్చకాయలపై జాతిపిత గాంధీ, నెహ్రూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, భగత్ సింగ్, సుభాష్ చంద్రబోస్, సరోజిని నాయుడుల బొమ్మలను చెక్కి దేశభక్తిని చాటుకున్న కళాకారుడు
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    5:44 AM, 15 Aug
    మరికాసేపట్లో ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను ఎగురవేయనున్న ప్రధాని మోడీ
    5:31 AM, 15 Aug
    సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైన ఎర్రకోట
    5:28 AM, 15 Aug
    73వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు సర్వం సిద్ధం

    తెలుగు మ్యాట్రిమోనిలో మీకు నచ్చిన జీవిత భాగస్వామి ఎంపికలు - రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితం!

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    independence day narendra modi national flag red fort Jammu Kashmir నరేంద్ర మోడీ మోడీ జాతీయ జెండా ఎర్రకోట జమ్మూ కశ్మీర్

    English summary
    The nation is all set to celebrate its 73rd Independence day amid tight security. Prime Minister Modi will unfurl the national flag on Redfort at around 8am.Tight security arrangements were made in Jammu and Kashmir as the news is making rounds that Amit Shah would tour in Lal Chowk.
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