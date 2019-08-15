వందేమాతరం: 73వ స్వాతంత్ర్య వేడుకలకు ఎర్రకోట సిద్ధం
దేశవ్యాప్తంగా 73వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శోభ కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే యావత్ దేశం అంతా సంబరాల్లో మునిగిపోయింది. ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటలో త్రివిధ దళాల విన్యాసాల రిహార్సల్స్ కూడా పూర్తయ్యాయి. ఇక ఈ సారి స్వాతంత్ర్య వేడుకలు చాలా ప్రత్యేకంగా నిలవనున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ మధ్యే జమ్మూ కశ్మీర్లో ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసి ఆ రాష్ట్రాన్ని రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా కేంద్రం విభజించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జెంగా ఎగురవేశాక తాను చేయబోయే ప్రసంగంలో కచ్చితంగా జమ్మూ కశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తారని దేశం యావత్తు ఎదురుచూస్తోంది.
ఇక జమ్మూ కశ్మీర్లోని లాల్చౌక్లో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా జెండా ఎగురవేస్తారని తెలుస్తోంది. అమిత్ షా పర్యటిస్తారనే వార్త బయటకు రావడంతో అక్కడ భారీగా బలగాలు మోహరించాయి. గట్టి భద్రతా ఏర్పాట్లను చేశారు. ఇప్పటికే ఉగ్రదాడులు జరుగుతాయన్న నిఘావర్గాల సమాచారంతో దేశవ్యాప్తంగా గట్టి భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇప్పటికే ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట భద్రతా బలగాల చేతిలోకి వెళ్లిపోయింది. జెండా ఎగురవేసే పరిసర ప్రాంతాలన్నిటినీ భద్రతాబలగాలు క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహించాయి.
పార్లమెంటు భవనాన్ని విద్యుద్దీపాలతో సుందరీకరించారు. జెండాఎగురవేసే కొన్ని గంటల ముందునుంచే దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఉదయం 8 గంటలకు ఎర్రకోటపై జెండాను ఎగురవేస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని పార్టీల నేతలు, కేంద్ర మంత్రులు, పలువురు వీఐపీలు పాల్గొంటారు.
Punjab: Attari border illuminated on the eve of #IndependenceDay. pic.twitter.com/eoNWvmq3vg— ANI (@ANI) August 14, 2019
Mumbai: The Tricolour was hoisted at Amrut Nagar, Ghatkopar earlier tonight. Ghatkopar MLA from BJP, Ram Kadam also participated in the ceremony. #IndependenceDayIndia pic.twitter.com/3EeKdyqpoc— ANI (@ANI) August 14, 2019
Tamil Nadu: A vegetable carving artist in Coimbatore, Santosh, has carved faces of Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru, Netaji Subhash Chandra Bose & Sarojini Naidu on watermelon, celebrating 73rd #IndependenceDay pic.twitter.com/92dteeR7sM— ANI (@ANI) August 14, 2019
US Secretary of State Mike Pompeo: On behalf of US Govt, I extend my best wishes to the people of India on your #IndependenceDay. The United States and India have enjoyed close ties of friendship since the US supported India’s independence 72 years ago. (file pic) (1/3) pic.twitter.com/TbJF6VOLe0— ANI (@ANI) August 15, 2019
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