ముంబైలో కరోనా ఉప్పెన: 20 వేలు దాటితే లాక్ డౌన్; 8,082తాజా కేసుల్లో 90శాతం లక్షణాలు లేనివి

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై కరోనా కేసులతో వణుకుతోంది. ముంబైలో తాజాగా 8086 కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. ముంబై యొక్క తాజా కరోనావైరస్ కేసులలో తొంభై శాతం ఎటువంటి లక్షణాలు లేకుండా, లక్షణరహితంగా ఉన్నాయి. అధికారిక డేటా ఈ రోజు చూపిస్తుంది, గత 24 గంటల్లో 574 మంది రోగులు ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు ఇది సూచిస్తుంది.

English summary

Mumbai recorded 8,082 new covid cases. Mumbai Civic Body Chief Iqbal Singh Chahal said 90% of them were asymptomatic and would be lock down if they exceed 20,000.