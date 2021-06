CJI NV Ramanaకు లెటర్..ఆర్ట్ పెయింట్ కూడా: గుండెను టచ్ చేసిందటూ చీఫ్ జస్టిస్ రిప్లై

India

oi-Chandrasekhar Rao

తిరువనంతపురం: సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణకు అందిన ఓ లెటర్.. ఆయన ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా చేసింది. తన ఆనందాన్ని దాచుకోలేకపోయిన ఆయన.. వెంటనే దానికి బదులు కూడా ఇచ్చారు. దీన్ని బ్యూటిఫుల్ లెటర్‌గా అభివర్ణించారు. ఈ లెటర్ తన హృదయాన్ని తాకిందంటూ వ్యాఖ్యానించారు. న్యాయమూర్తుల ఔన్నత్యాన్ని పెంచిందని, వారి బాధ్యతలను మరింత రెట్టింపు చేసిందని ఎన్వీ రమణ పేర్కొన్నారు. ఓ పదేళ్ల బాలిక ఈ ఉత్తరాన్ని రాయడం ఆనందంగా.. అంతకంటే గర్వంగా ఉందని కితాబిచ్చారు.

English summary

Lidwana Joseph, a 10-year-old schoolgirl from Kerala's Thrissur has written to Chief Justice of India N.V. Ramana, saying how “happy and proud” she felt to see the Supreme Court make vital interventions to alleviate the sufferings of her fellow citizens in the grip of the pandemic.