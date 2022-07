Viral Video: 15 ఏళ్ల బాలుడితో 35 ఏళ్ల మహిళ వివాహేతర సంబంధం.. ఆ స్థితిలో ఉండగా పట్టుకున్న భర్త..

India

oi-Chekkilla Srinivas

ఆమె వయస్సు 35 సంవత్సరాలు. ఇద్దరు బిడ్డల తల్లి.. కానీ ఆమె ఇవన్నీ మరిచిపోయి పెడదారి పట్టింది. 15 ఏళ్ల అబ్బాయితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. చివరికి మైనర్ బాలుడితో కలిసి భర్తకు రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుబడింది.ఈ ఘటన బీహర్ లో జరిగింది. అయితే దీనంతటికి కారణం సోషల్ మీడియాగా తేలింది. సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను ఉపయోగించడం ద్వారా ప్రజలు తమ జ్ఞానాన్ని పెంచుకున్నప్పటికీ, దాని దుర్వినియోగం చేసి ఆగమైన వారూ ఉన్నారు.

English summary

A strange incident of love affair has come to light in Jamui of Bihar. Here a mother of 2 children fell in love with a teenager less than half her age. A 15-year-old boy from Jehanabad reached the woman's house in Jamui on the woman's call.