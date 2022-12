Bride: కొత్త పెళ్లికూతురు జంప్, రెండు వారాల్లో ఇద్దరితో పెళ్లి, మూడు నెలల గర్బతి, ట్వీస్ట్ లే ట్విస్ట్ లు !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/వేలూరు: యువతి ఉద్యోగం చేస్తోంది. ప్రతిరోజు ఉదయం ఉద్యోగానికి వెళ్లి రాత్రి 7 గంటలకు ఇంటికి చేరుకుంటున్నది. యువతి వయసు 18 ఏళ్లు. 10 రోజుల క్రితం యువతికి ఆమె మేనమామతో వివాహం అయ్యింది. 10 రోజుల తరువాత యువతి మళ్లీ ఉద్యోగానికి చెప్పి ఇంటి నుంచి వెళ్లింది. రాత్రి అయినా ఆమె ఇంటికి రాలేదు. మరుసటి రోజు ఉదయం వరకు యువతి కోసం గాలించిన కుటుంబ సభ్యులు కూతురు కనపడటం లేదని మిస్సింగ్ కేసు పెట్టారు. 10 రోజుల క్రితం పెళ్లి చేసుకున్న యువతి మరో యువకుడిని మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుందని వెలుగుచూడటంతో హడలిపోయారు. పోలీసుల విచారణలో సినిమా ట్విస్టులను మించి పేరు లవ్ స్టోరీ బయటకు వచ్చింది.

English summary

A new bride who ran away with her boyfriend. A young woman who married two people in two weeks in Vellore in Tamil Nadu.