Viral Video: వామ్మో ఏందీది.. దండేశాడు.. ప్లైయింగ్ కిస్ ఇచ్చాడు.. వైరల్ అయిన వీడియో..

కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఓ నేత వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో అతను ఓ మహిళ నేతకు దండ వేశాడు. ఆ తర్వాత ఆ సెకండ్ కోసం ట్రై చేశాడు. ఆ సెకండ్ ఇవ్వకపోవడంతో తానే అమె చేతిని దగ్గరకు తీసుకుని సెకండ్ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఫ్లైయింగ్ కిస్ కూడా ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఈ వీడియోను నవీన్ కేఆర్ జిందల్ అనే వ్యక్తి తన ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశాడు. పోస్ట్ తో పాటు "రాహుల్ గాంధీ పార్టీలో కాంగ్రెస్ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు మహిళలను గౌరవించాలని కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు....!" అని రాసుకొచ్చారు. అయితే ఈ ఘటన ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరిగిందో తెలపలేదు. అలాగే ఆ మహిళ, ఆ నేత ఎక్కడి వారో కూడా చెప్పలేదు. వారిద్దరు ఒకరికొకరు ఏం అవుతారో కూడా పేర్కొనలేదు. కేవలం వీడియో మాత్రం పోస్ట్ చేశారు.

ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోకు ఇప్పటి వరకు రెండు లక్షలకుపై గా వ్యూస్ వచ్చాయి. 4 వేలకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. ఆ మహిళతో ఎన్నో అసభ్యకర పనులు చేస్తున్నాడు. సిగ్గు లేకపోతే ఏం చెప్పాలి అని ఓ వ్యక్తి కామెంట్ చేశాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో రొమాంటిక్ నాయకులు కానీ మీ బీజేపీలో మీ అత్యున్నత నాయకుడు తన జీవితాన్ని మర్చిపోతున్నారని మరో వ్యక్తి కామెంట్ చేశాడు.

అయితే మరో నెటిజన్ వారిద్దరూ భార్యాభర్తలు అని కామెంట్ చేశాడు. కోరాపుట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ బహినీపాటి, ఆయన సతీమణి బహినీపాటి. శ్రీమతి బహినీపాటి ప్రస్తుతం జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు.

