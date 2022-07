Viral Video: మగువా లోకాని తెలుసా నీ తెగువా.. వైరలైన వీడియో.. ఇంతకీ ఆమె ఏం చేసిందంటే..

India

oi-Chekkilla Srinivas

నేటి సమాజంలో పురుషులతో సమానంగా స్త్రీలు రాణిస్తున్నారు. దాదాపు ప్రతి పనిలో సత్తా చాటుతున్నారు. కుటుంబాన్ని నడపడం నుంచి అంతరిక్షానికి వెళ్లడం వరకు మహిళలు అనేక రంగాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలుస్తున్నారు. తాజాగా ఓ మహిళకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆమె ట్రక్కు నడుపుతూ మిగతా స్త్రీలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

English summary

Women in today's world are walking shoulder to shoulder with men. From running a country to going to space, women have made it to top positions in several sectors. Now, a video of a woman driving a truck has also surfaced online.