Wife: భర్తకు గుడ్ బై చెప్పిన భార్య, మాజీ ప్రియుడితో రెండో పెళ్లి, భార్య కళ్ల ముందే అడ్డంగా నరికేశారు !

చెన్నై/తిరువళ్లూరు: యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. పెళ్లికి ముందే ప్రేమికులు పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేశారు. వివాహం చేసుకుందామని ప్రేమికులు అనుకున్నారు. అయితే పరిస్థితులు రివర్స్ కావడంతో ప్రియరాలు వేరే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంది. ప్రియుడికి దూరం అయ్యి వేరే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్న మహిళ ఓ బిడ్డకు తల్లి అయ్యింది. భర్తతో కాపురం చేస్తున్న మహిళ మాజీ బాయ్ ఫ్రెండ్ తో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. అగ్నిసాక్షిగా పెళ్లి చేసుకున్న భర్త ఊరికే ఉంటాడా ?. దెబ్బకు దంపతులు విడిపోయారు. భర్తను వదిలేసిన భార్య ఆమె మాజీ ప్రియుడిని రెండో పెళ్లి చేసుకుని అతనితో కలిసి ఉంటోంది. షాపింగ్ చేసుకుని రెండో భర్తతో కలిసి ఇంటికి వెలుతోంది. అంతే భార్య కళ్ల ముందే ఆమె రెండో భర్తను సినిమా స్టైల్లో నరికి చంపేశారు.

English summary

A woman who left her husband and married her ex-boyfriend for the second time, the second husband was hacked to death before his wife in Tiruvarur.