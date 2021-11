ABP CVoter Survey: యోగీ ఓకే కానీ..యూపీలో ప్రభుత్వ మార్పు తప్పదంటోన్న మెజారిటీ ఓటర్లు

India

లక్నో: వచ్చే ఏడాది అయిదు అసెంబ్లీ రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు చోటు చేసుకోనున్నాయి. ఈ అయిదింట్లో ఒక్కటి తప్ప మిగిలిన నాలుగు రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉండటం, 400కు పైగా స్థానాలు ఉన్న ఉత్తర ప్రదేశ్ ఇందులో ఉండటంతో అందరి దృష్టీ ఈ ఎన్నికలపై నిలిచింది. ఉత్తర ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గోవా, మణిపూర్‌లల్లో బీజేపీ అధికారంలో ఉండగా..పంజాబ్‌ను కాంగ్రెస్ పరిపాలిస్తోంది. ఏబీపీ సీఓటర్ సర్వే తాజాగా ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో నిర్వహించిన సర్వే.. అక్కడి ప్రజల మనోబావాలకు అద్దం పడుతోంది.

English summary

When asked to rate the overall performance of Adityanath as the Chief Minister, most respondents deemed him Good (41.5 per cent). However, this was closely followed by those who termed his performance as Poor (37.4 per cent) while 21.1 per cent called it to be Average.