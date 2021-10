Actress: నటి సౌజన్యా పీఏ అరెస్టు ?, నాకు సంబంధం లేదంటున్న బాయ్ ఫ్రెండ్, మొబైల్ ఫోన్ లో !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ హైదరాబాద్: కన్నడ టీవీ సీరియల్స్, సినిమా నటి సౌజన్యా అలియాస్ సవి మాదప్ప ఆత్మహత్య చేసుకున్న తరువాత మాయం అయిన ఆమె భాయ్ ఫ్రెండ్ చివరికి మీడియా ముందు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు. కన్నడ, తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ నటుడు వివేక్ తన కుమార్తెకు టార్చర్ పెట్టడం వలనే ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని నటి సౌజన్యా తండ్రి మాదప్ప బెంగళూరులో పోలీసు కేసు పెట్టారు. ఇప్పుడిప్పుడే జీవితంలో స్థిరపడుతున్న తన కుమార్తె సౌజన్యా వెంటపడిన ఆ నటుడు తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆమెను చిత్రహింసలకు గురి చేశాడని, ఆ టార్చర్ తట్టుకోలేని తన కుమార్తె ఆత్మహత్య చేసుకుందని సౌజన్యా అలియాస్ సవి మాదప్ప తండ్రి మాదప్ప బెంగళూరులోని కుంబళగూడు పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెట్టారు. సౌజన్యా తండ్రి మాదప్ప చేసిన ఆరోపణలపై సౌజన్యా బాయ్ ఫ్రెండ్, తెలుగు, కన్నడ టీవీ సీరియల్ నటుడు వివేక్ అసలు మ్యాటర్ చెప్పాడు.

English summary

Actress: Kannada actress Soujanya friend Vivek said he don't know the reason why she end her life. She hanged herself in a apartment in Bengaluru.