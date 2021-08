ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో క్లిష్ట పరిస్థితి, వారి తరలింపే ప్రధాన కర్తవ్యం : అఖిలపక్ష భేటీలో మంత్రి జై శంకర్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో నెలకొన్న తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కేంద్రం అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ సమావేశంలో ఆగస్టు 31వ తేదీ లోపు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో చిక్కుకున్న భారతీయులందరిని తరలించడం తక్షణం వున్న ప్రధాన కర్తవ్యమని ప్రతిపక్ష పార్టీలకు తెలియజేశారు. విదేశాంగ మంత్రి జై శంకర్ నేతృత్వంలో జరిగిన ఈ సమావేశానికి కాంగ్రెస్ సహా ఇతర ప్రధాన పార్టీల నేతలు హాజరయ్యారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి భారతీయ తరలింపునకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలు, ఆఫ్ఘనిస్థాన్లో పరిస్థితులు విపక్ష నేతలకు ఈ సమావేశంలో తెలియజేశారు .

The Center held an all-party meeting in the wake of the latest situation in Afghanistan. The opposition parties were told at the meeting that the immediate task was to evacuate all Indians stranded in Afghanistan by August 31. The meeting, chaired by External Affairs Minister Jai Shankar, was attended by leaders of other major parties, including the Congress. The meeting briefed the opposition leaders on the steps being taken by the Central Government in relation to the Indian evacuation from Afghanistan and the critical situation in Afghanistan.