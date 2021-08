సీజేఐ రమణ మరో సంచలనం- ట్రిబ్యునళ్లను మూసేయమంటారా? -మోదీ సర్కారుపై తీవ్ర ఆగ్రహం

India

oi-Madhu Kota

తెలుగు తేజం జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత న్యాయవ్యవస్థ పరిధి, దానికి రాజ్యాంగంలోని ఇతర వ్యవస్థ నుంచి అందాల్సిన సహకారం తదితర అంశాలపై రాజీలేని ధోరణి ప్రదర్శిస్తున్నారు. సీబీఐ చీఫ్ నియామకం సహా పలు విషయాల్లో మోదీ సర్కారు వాంఛకు భిన్నంగా జస్టిస్ రమణ మాట నెగ్గడం గమనార్హం. తాజాగా కేంద్ర సంస్థలైన సీబీఐ, ఐబీలపై మండిపడ్డ రమణ.. అంతలోనే ట్రిబ్యునల్స్‌ విషయంలో మరోసారి కేంద్రంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు..

English summary

The Supreme Court on Friday asked the Central government point-blank to come clean on whether it intends to “close” tribunals across the country by not filling up vacancies that have been pending for years. “The question here is whether you really want these tribunals to continue or do you intend to close them... Is it that the bureaucracy does not want these tribunals?” Chief Justice of India (CJI) N.V. Ramana asked Solicitor General Tushar Mehta.