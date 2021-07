షాకింగ్ : కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్నాక అసాధారణ స్థాయిలో సుగర్ లెవల్స్-ఎయిమ్స్ సర్వేలో వెల్లడి

India

oi-Srinivas Mittapalli

కోవిడ్‌కి సంబంధించి ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్(ఎయిమ్స్)-పాట్నా షాకింగ్ విషయాన్ని వెల్లడించింది. కరోనా సెకండ్ వేవ్‌లో వైరస్ బారినపడినవారిలో.. రక్తంలో సుగర్ లెవల్స్ అసాధారణ స్థాయిలో పెరిగినట్లు గుర్తించామని తెలిపింది. కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్న అనంతరం వీరిలో ఈ లక్షణాలు గుర్తించినట్లు స్పష్టం చేసింది. ఇటీవల నిర్వహించిన టెలీఫోనిక్ సర్వే ద్వారా కోవిడ్ నుంచి రికవరీ అయిన 3వేల మంది నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించి ఈ నిర్దారణకు వచ్చినట్లు వెల్లడించింది.

English summary

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) -Patna reveals shocking news regarding Covid. Among those infected with the coronavirus during second wave , blood sugar levels were found to be abnormally high. After recovering from covid it was clear that these symptoms had been identified.