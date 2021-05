షాకింగ్: ఒకే వ్యక్తికి తొలి డోసు కోవాగ్జిన్.. రెండో డోసు కోవిషీల్డ్, అస్వస్థతకు గురైన 72ఏళ్ల వ్యక్తి, విచారణ

National

oi-Rajashekhar Garrepally

ముంబై: మహారాష్రలో దిగ్భ్రాంతికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ 72 ఏళ్ల తొలిసారి ఇచ్చిన డోసు కాకుండా రెండో డోసు వేరే వ్యాక్సిన్ డోసు ఇవ్వడంతో గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. ఇలా ఎందుకు జరిగిందని, డోసు తీసుకున్న వ్యక్తికి ఏం జరుగుతుందోనని ఇప్పుడు అధికారులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఒక వ్యక్తికి తొలి డోసు ఏ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటాడో.. అతనికి రెండో డోసు కూడా అదే వ్యాక్సిన్‌ది ఇవ్వాల్సి ఉంటుందనేది తెలిసిన విషయమే.

English summary

A 72-year-old man in Maharashtra was inoculated with two different COVID-19 vaccines in a mix-up that the authorities are now looking into, alarmed over the lapse whose outcome could be unpredictabl