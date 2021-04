బోరుబావిలో ఏనుగు పిల్ల: 15 గంటల సుదీర్ఘ రెస్క్యూ ఆపరేషన్: చివరికేమైంది?

National

oi-Chandrasekhar Rao

భువనేశ్వర్: బోరుబావుల్లో ఇప్పటిదాకా చిన్నపిల్లలు పడిన ఉదంతాలను చూశాం. బోరుబావులను మృత్యు ద్వారాలుగా భావిస్తుంటారు. అందులో పడిన చిన్నారులు ప్రాణాలతో తిరిగి వచ్చిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ. కొంతమంది మాత్రమే మృత్యుంజయులయ్యారు. బోరుబావుల నుంచి సురక్షితంగా తల్లి ఒడికి చేరుకున్నారు. అలాంటి బోరుబావిలో ఈ సారి ఓ గున్నేనుగు చిక్కుకుంది. దాన్ని రక్షించడానికి అటవీ అధికారులు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. సుదీర్ఘకాలం పాటు ఇది కొనసాగింది.

మన పొరుగునే ఉన్నఒడిశాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒడిశాలోని మయూర్‌భంజ్ జిల్లాలో విస్తరించి ఉన్న దేవ్‌లీ ఫారెస్ట్ రేంజ్‌ పరిధిలోని ఓ గిరిజన గ్రామం బిసుసోలా. ఈ గ్రామం సమీపంలోని అడవుల్లో వన్యప్రాణులు సంచరిస్తుంటాయి. మూడు అడుగుల విస్తీర్ణం ఉన్న ఆ బోరుబావిలో 15 అడుగుల లోతున ఏనుగు పిల్ల చిక్కుకుపోయింది. దాహార్తిని తీర్చుకోవడానికి శనివారం తెల్లవారు జామున గ్రామం పొలిమేరల్లోకి వచ్చి ఉంటుందని అటవీ అధికారులు భావిస్తున్నారు.

#WATCH | An elephant calf was rescued from a 15-feet deep well at a village in Mayurbhanj district of Odisha on Saturday.



"The calf fell into the well while it was roaming in the area on Friday night," said Rabi Narayan Mohanty, Range Officer, Deuli Forest Range. pic.twitter.com/TPIrWN52Ti