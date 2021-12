omicron: ఢిల్లీలో మరో ఒమిక్రాన్ కేసు; దేశంలో పెరుగుతున్న ఒమిక్రాన్ కేసులతో థర్డ్ వేవ్ టెన్షన్

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారత దేశాన్ని ప్రస్తుతం ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వణికిస్తోంది. భారతదేశంలోని ఐదు రాష్ట్రాలలో ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కల్లోలం సృష్టిస్తుంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో శనివారం ఓమిక్రాన్‌ వేరియంట్‌లో రెండో కేసు నమోదైంది. ఢిల్లీ ఆరోగ్య మంత్రి సత్యేందర్ జైన్ గత ఆదివారం నాడు, కొత్త వైరస్ యొక్క మొదటి కేసును ధృవీకరించారు. తాజాగా మరో ఒమిక్రాన్ కేసు నమోదు కావడం ఇప్పుడు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

English summary

second case of Omicron variant was registered in the national capital on Saturday. Delhi Health Minister Satyender Jain previously confirmed the first case of the new virus. The recent registration of another Omicron case is causing concern in Delhi.