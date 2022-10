లక్ష్యసాధనలో పదేపదే ఫెయిల్ అవుతున్నారా? మీలో ఈ 4లక్షణాలు ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

జీవితంలో అనుకున్నది సాధించాలంటే ఏం చేయాలి? ఎలా ఉంటే మనం జీవితంలో అనుకున్నది సాధించటానికి సాధ్యపడుతుంది. చాలామంది కష్టపడి పని చేసినప్పటికీ వారు అనుకున్నది సాధించలేరు. నేను ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అనుకున్నది సాధ్యపడడం లేదని బాధపడే వారు ఎంతో మంది ఉంటారు. అయితే జీవితంలో అనుకున్నది సాధించాలంటే కష్టపడి పని చేయడం మాత్రమే సరిపోదని చాలామంది వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Are you repeatedly failing to achieve your goals? Experts say that in order to achieve what you want, you must have the qualities of setting the right goal, working with a plan, perseverance, and working with unceasing determination.