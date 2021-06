దేశంలో అత్యంత చవకైన కరోనా వ్యాక్సిన్ హైదరాబాద్ నుంచే: రూ. 500కే బయోలాజికల్ ఇ కార్బివాక్స్ టీకా

India

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: నగరం నుంచి మరో కరోనా వ్యాక్సిన్ వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. హైదరాబాద్‌లోని ఫార్మా దిగ్గజం బయోలాజికల్ ఇ లిమిటెడ్(బీఇ) అభివృద్ధి చేస్తున్న కరోనా వ్యాక్సిన్ దేశంలో అత్యంత చవకైన వ్యాక్సిన్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం మూడో దశ ప్రయోగాలు జరుపుకుంటున్న ఈ టీకా రెండు డోసుల ధర కలిపి రూ. 500గా ఉండనున్నట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఇంతకంటే తక్కువకు కూడా లభించే అవకాశాలున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.

English summary

At Rs 500 for both doses, Biological E’s Covid-19 vaccine Corbevax, is set to be the cheapest vaccine in India. The clinical phase III trials of Corbevax are underway and are yet to get emergency use app