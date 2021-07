Aunty: బాత్ రూమ్ లో అత్త గొంతు కోసి చంపి బెడ్ రూమ్ లో అల్లుడి ఆత్మహత్య, భర్త లేని టైమ్ లో !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/చెన్నై: ప్రభుత్వ అధికారి, ఆయన భార్య, ఇద్దరు కొడుకులతో కలిసి సంతోషంగా జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ప్రభుత్వ అధికారి భార్య మేనల్లుడు ఆమె ఇంటికి వెళ్లాడు. అత్త ఇంట్లో ఉంటున్న అల్లుడు కాలం గడిపేస్తున్నాడు. అత్తతో ఎంతో చనువుగా ఉంటున్న అల్లుడు ఆమె కొడుకులతో పాటు హ్యాపీగా ఉండేవాడు. భర్త వేరే జిల్లాలో ఉద్యోగం చేస్తుండటంతో ఆయన భార్య, ఆమె కొడుకులు, అల్లుడు ఇంట్లో ఉన్నారు. తరువాత ఏమి జరిగిందో ఏమో కాని అల్లుడు చేసిన పనికి అందరూ హడలిపోయారు. బాత్ రూమ్ లో అత్త గొంతు కోసి చంపేసిన అల్లుడు మేడ మీద ఉన్న బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది.

Beautiful wife: ఆరేళ్లు భర్త ఎస్కేప్, నాటుకోడి భార్య మీద డౌట్, ముక్కు కొరికేసి, చికెన్ ముక్క !

English summary

Aunty: A 38-year-old man allegedly strangulated his aunt to death and later committed suicide by hanging himself out of repentance. The incident occurred within the limits of Talkatora police station in Uttar Pradesh's Lucknow.