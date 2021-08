Shock: యడియూరప్పకు షాక్ ఇచ్చిన బీజేపీ, కొడుక్కి డీసీఎం కాదు కదా మంత్రి పదవి కూడా గోవిందా !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి బీఎస్. యడియూరప్పకు బీజేపీ హైకమాండ్ ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. తన కుమారుడు బీవై, విజయేంద్రకు కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇప్పించాలని, లేదంటే మంత్రి పదవితో పాటు కీలకమైన శాఖలు అప్పగించాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేసిన మాజీ సీఎం బీఎస్. యడియూరప్పకు గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. 29 మంది మంత్రుల్లో తన కొడుకు కూడా ఒక్కడిగా ఉంటాడని ఊహించిన బీఎస్. యడియూరప్ప ఆశల మీద బీజేపీ హైకమాండ్ కోల్డ్ వాటర్ చల్లింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి దేవుడు ఎరుగు, కనీసం మంత్రి పదవి కూడా దక్కకపోవడంతో బీఎస్. యడియూరప్ప, ఆయన కొడుకు విజయేంద్రతో పాటు ఆయన వర్గీయులు షాక్ అయ్యారు. బీజేపీ హైకమాండ్ బీఎస్. యడియూరప్ప, ఆయన కొడుకు విజయేంద్రతో మాట్లాడిందని, తనకు ఏమీ తెలీదని చెప్పిన కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బవసరాజ్ బోమ్మయ్ సైలెంట్ గా తప్పించుకున్నారు.

English summary

Basavaraj Bommai cabinet:: the most striking attribute in the expansion is keeping Yediyurappa’s son BY Vijayendra out of the cabinet. It was widely rumoured that he would join the cabinet with a plum portfolio. But the high command seems to have vetoed Bommai, who was keen to give a berth to his mentor Yediyurappa’s son to ensure smooth running of the government.