Rakesh Jhunjhunwala: గుండెలు పిండేసే చివరి వీడియో

ముంబై: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ దిగ్గజం, ఇండియన్ వారెన్ బఫెట్‌గా గుర్తింపు పొందిన బిగ్ బుల్ రాకేష్ ఝున్‌ఝున్‌వాలా ఈ ఉదయం కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడ్డారు. ఆయన వయస్సు 62 సంవత్సరాలు. భార్య రేఖ ఝున్‌ఝున్‌వాలా, ముగ్గురు పిల్లలు నిష్ఠ, ఆర్యమాన్, ఆర్యవీర్ ఉన్నారు. ఆయన మొత్తం ఆస్తుల విలువ 4,61,85,40,00,000 రూపాయలు. ఇందులో చాలావరకు స్టాక్ మార్కెట్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల సంపాదించినదే.

కిడ్నీ సంబంధిత అనారోగ్యంతో ఆయన కొంతకాలంగా బాధపడుతున్నారు. అది తీవ్రం కావడం వల్ల ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఈ ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్‌లో ఆయన పేరు తెలియని వారుండరు. బోంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల్లో లిస్టింగ్ అయ్యే ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపీఓ)ల భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందనేది ఆయన ముందుగానే తేల్చేస్తారు. 99 శాతం ఆయన అంచనాలు తప్పవు అనే అభిప్రాయం మార్కెట్ వర్గాల్లో నెలకొని ఉంది.

