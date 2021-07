India

oi-Srinivas Mittapalli

దేశీ ఫార్మా సంస్థ బయోలజికల్-ఇ లిమిటెడ్ అభివృద్ధి చేస్తున్న కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ 'కోర్బెవాక్స్' త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌ ముగింపు నాటికి వ్యాక్సిన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఆర్‌బీడీ ప్రోటీన్ సబ్-యూనిట్ ప్లాట్‌ఫామ్ అనే కాన్సెప్టుతో ఈ వ్యాక్సిన్‌ను తయారుచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మూడో దశ వ్యాక్సిన్ ట్రయల్స్ జరుగుతుండగా... వచ్చే నెలాఖరు నాటికి అత్యవసర వినియోగం(EUA) కోసం బయాలజికల్-ఇ సంస్థ కేంద్రానికి దరఖాస్తు చేసుకోనుంది.

English summary

The Covid vaccine 'corbevax', which is being developed by the indigenous pharma company Biological-e Ltd., will be available soon. If all goes well, the vaccine will be available by the end of September this year.