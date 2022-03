BSF Jawan: బెటాలియన్ క్వాటర్స్ లో అధికారి భార్యను రేప్ చేసిన బీఎస్ఎఫ్ జవాన్, చంపేస్తానని !

India

oi-Mallikarjuna

జైపూర్/ బార్మార్: బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లు, అధికారులు దేశ భద్రత కోసం ప్రాణాలు అర్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. బీఎస్ఎఫ్ లో ఉన్నతస్థాయి ఉద్యోగం చేస్తున్న ఆయనకు ఇప్పటికే వివాహం అయ్యింది. భార్యతో కలిసి బీఎస్ఎఫ్ బెటాలియన్ క్వాటర్స్ లో నివాసం ఉంటున్నారు. బీఎస్ఎఫ్ అధికారి ఆయన భార్యతో కలిసి సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు. ఇటీవల బీఎస్ఎఫ్ అధికారి పనిమీద బయటకు వెళ్లారు. బీఎస్ఎఫ్ లో జవాన్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడు అతని పై అధికారి నివాసం ఉంటున్న క్వాటర్స్ లోని ఇంట్లో ఆహారం ఇవ్వడానికి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో తన పై అధికారి ఇంట్లో లేరని, ఆయన భార్య మాత్రమే ఉందని తెలుసుకున్న బీఎస్ఎఫ్ జవాన్ ఆమె అందం చూసి కామంతో రగిలిపోయాడు. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న పై అధికారి భార్య మీద అతను లైంగిక దాడి చేశాడు.

కేకలు వేస్తే చంపేస్తానని బెదిరించిన జవాన్ ఆమె మీద అత్యాచారం చేశాడు. విషయం బయటకు చెబితే చంపేస్తానని జవాన్ బెదిరించడంతో ఆమె రెండు రోజులు సైలెంట్ గా ఉండిపోయింది. చివరికి జవాన్ ఆరాచకం సహించలేని బాధితురాలు భర్తకు జరిగిన విషయం మొత్తం చెప్పింది. బీఎస్ఎఫ్ అధికారి భార్య పోలీసు కేసు పెట్టారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అత్యాచారం కేసులో బీఎస్ఎఫ్ జవాన్ ను అరెస్టు చెయ్యడం కలకలం రేపింది. అత్యాచారం కేసులో బీఎస్ఎఫ్ జవాన్ ను అరెస్టు చేశామని జిల్లా ఎస్పీ చెప్పారని స్థానిక మీడియా తెలిపింది.

English summary

BSF Jawan: Barmer police arrested a BSF jawan for allegedly raping an officer’s wife. The crime was committed 20 days ago and an FIR was lodged on March 12 at the women's police station.