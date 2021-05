షాకింగ్ video: నడిరోడ్డుపై డాక్టర్ దంపతుల కాల్చివేత -చెల్లెలి చావుకు అన్నల ప్రతీకారం -అనూహ్య మలుపు

National

oi-Madhu Kota

కరోనా వేళ అసలే మెడికల్ స్టాఫ్ కొరత నెలకొన్న రాజస్థాన్ లో డాక్టర్ దంపతుల హత్యోదంతం సంచలనంగా మారింది. కారులో ప్రయాణిస్తోన్న డాక్టర్ దంపతులను పట్టపగలే నడిరోడ్డుపై అతి కిరాతకంగా హతమార్చారు. కారుకు అడ్డంగా బైకులు నిలిపి, దగ్గరికెళ్లిమరీ తుపాకితో షూట్ చేశారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల్లో ఈ దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి. ఈ సంఘటన వెనకున్న అనూహ్య కోణాలను పోలీసులు వెల్లడించారు..

శని దేవుడి ఆగ్రహం: శనివారం రోజున ఏవి కొనుగోలు చేయకూడదు- ఏ రాశివారు ఎలాంటి రత్నాన్ని ధరించాలి



భారత్‌కు అమెరికా వ్యాక్సిన్ సాయం వట్టిదేనా? ముఖేష్ బాంబు-బైడెన్ మంత్రులు బ్లింకెన్, అస్టిన్‌తో జైశంకర్ చర్చలు

English summary

A doctor couple was shot dead in broad daylight by unknown bikers in in Rajasthan’s Bharatpur on Friday, prompting the opposition to question the law and order situation in the state. The victims have been identified as Sudeep Gupta and his wife Seema Gupta, both doctors by profession. According to police, the two bike-borne assailants who shot the couple have been identified as the brother and cousin of a woman who was allegedly murdered in 2019. both Sudeep and his wife were jailed last year and now out on bail.