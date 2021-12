సీడీఎస్ కు నివాళి.!రావత్ పరాక్రమం.!దేశాన్ని రక్షించడంలో బిపిన్ ది ప్రత్యేక వ్యూహమన్న బండి సంజయ్.!

India

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్: తమిళనాడులోని కూనూరు సమీపంలో జరిగిన ఆర్మీ హెలికాప్టర్ దుర్ఘటన పట్ల బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ దిగ్బ్రాంతి తెలయజేయమే కాకుండా బిపిన్ రావత్ బౌతిక కాయానికి నివాళులర్పించారు. బిపిన్ రావత్ సతీమణి, ఆర్మీ అధికారులకు సంతాపం వ్యక్తం చేసారు బండి సంజయ్.

మాతృభూమి రక్షణ కోసం రావత్ చేసిన సేవలు ఎనలేనివి. రావత్ మరణం దేశానికి తీరని లోటని, మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని, మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు మనోధైర్యం కల్పించాలని, ఈ దుర్ఘటనలో క్షతగాత్రుడై చికిత్స పొందుతున్న అధికారి త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిన్నట్టు బండి సంజయ్ స్పష్టం చేసారు.

Paid last respects to Gen Bipin Rawat ji and Mrs Madhulika Rawat ji. His incredible service to the nation will always be remembered. pic.twitter.com/TkFpDD5OQM

English summary

BJP state president and MP Bandi Sanjay Kumar paid tributes to the body of Chief of Defense Staff (CDS) General Bipin Rawat and his wife, who were martyred in a helicopter crash.