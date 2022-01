కరోనా థర్డ్ వేవ్, ఒమిక్రాన్ కేసుల పెరుగుదలతో కేంద్రం కొత్త హోం ఐసోలేషన్ నిబంధనలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణతో పాటుగా విపరీతంగా పెరుగుతున్న ఒమిక్రాన్ కేసులతో ఆందోళన నెలకొంది. ఈ క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం బుధవారం కొత్త హోం ఐసోలేషన్ మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. దేశంలో కరోనా మూడవ వేవ్ మరియు ఒమిక్రాన్ కేసుల పెరుగుదల మధ్య కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేయాలనే నిర్ణయం తీసుకుంది. లక్షణాలు కనిపించని, స్వల్ప లక్షణాలతో బాధపడే కోవిడ్ బాధితులకు హోం ఐసోలేషన్ మార్గదర్శకాలను తాజాగా సవరించిన కేంద్రం స్వీయ నిర్బంధ కాలాన్ని వారం రోజులకు కుదించింది.

English summary

The Union Govt has issued new home isolation guidelines today. The decision to issue new guidelines was taken amidst the third wave and surge in Omicron cases in India.