Chandini: పోలీసు కస్టడీకి హీరోయిన్ మాజీ లవర్, మాజీ మంత్రికి సినిమా, మలేషియా దెబ్బా, మజాకా ?

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/మదురై: మలేషియా రాయబార కార్యాలయం అధికారి, ప్రముఖ నటిని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి ఐదు సంవత్సరాలు ఆమెతో సహజీవనం చేసి మోసం చేశాడని ఆరోపిస్తూ నమోదైన కేసులో అరెస్టు అయిన తమిళనాడు మాజీ మంత్రి మణికందన్ కు హైకోర్టులో ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. బెయిల్ ఇవ్వడానికి నిరాకరించిన హైకోర్టు మాజీ మంత్రిని విచారణ చెయ్యడానికి రెండు రోజులు కస్టడీలోకి తీసుకోవాని మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జైల్లో ఉన్న మాజీ మంత్రిని రెండు రోజులు కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారణ చెయ్యడానికి చెన్నై సిటీ పోలీసులు సిద్దం అయ్యారు. హీరోయిన్ తో బెడ్ రూమ్ లో ఎంజాయ్ చేసే సమయంలో మాజీ మంత్రి రహస్యంగా వీడియోలు తీసి ఆ వీడియోలు, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తానని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నాడని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు.

English summary

The Chennai High Court has given permission to the police to take Manikandan into custody for 2 days and interrogate him