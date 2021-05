National

oi-Syed Ahmed

సీబీఐ డైరెక్టర్‌ ఎంపిక కోసం నిన్న ప్రధాని, విపక్ష నేత, ఛీఫ్ జస్టిస్‌ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో పలు ట్విస్ట్‌లు చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సీబీఐ డైరెక్టర్‌ రేసులో దాదాపు వందకు పైగా పేర్లను పరిశీలించిన ఈ ముగ్గురు సభ్యుల ప్యానెల్‌ చివరికి మూడు పేర్లను తుది జాబితాకు ఎంపిక చేసింది. ఇందులో ఏపీ క్యాడర్‌ ఐపీఎస్ అధికారి కౌముదికి కూడా చోటు లభించింది. అయితే తుది జాబితా ఎంపికకు ముందు కేంద్రం సూచించిన పేర్లలో రెండింటికి జస్టిస్‌ ఎన్వీరమణ చెక్‌ చెప్పినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

English summary

Chief Justice NV Ramana referred to a Supreme Court judgement that had said officers with less than six months left in service should not be considered for police chief posts, say sources.