అన్నింటినీ మౌనంగానే భరించాం - ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నా: మర్చిపోలేను - సీజేఐ ఎన్వీ రమణ..!!

సుప్రీం ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా తెలుగు తేజం జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ పదవీ కాలం ముగిసింది. సుప్రీం కోర్టు బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆయనకు వీడ్కోలు పలికారు. 16 నెలల పాటు ఆయన సుప్రీం ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పని చేసారు. పదవీ విరమణ నాడు జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ తన బాల్యం నుంచి ఎదుర్కొన్న కష్టాలు.. న్యాయవాదిగా - న్యాయమూర్తిగా ఎదుర్కొన్న అనుభవాలను వివరించారు. జీవితంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొన్ని ఈ స్థాయికి చేరుకున్నానని చెప్పారు. ఒక సమయంలో ఆయన ఉద్వేగానికి గురయ్యారు. తాను మట్టిరోడ్లు మాత్రమే ఉన్న సాధారణ గ్రామంలో జన్మించానని చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

CJI NV Ramana became emotional while he recollect the experiances as student and lawyer in his life, in farewell function conducted by Supreme court bar association.