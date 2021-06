Company MD: లేడీ సెక్రటరీకి క్యాబిన్ లో బెడ్ రూమ్, సీక్రెట్ కెమెరాలతో సినిమా, స్టాఫ్ స్కెచ్, అపర్ణ !

India

oi-Mallikarjuna

ఘాజియాబాద్/లక్నో/చెన్నై: భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్న భర్త బయట అమ్మాయిలు, ఆంటీలతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. కంపెనీలు, ఫ్యాక్టరీలు నిర్వహిస్తున్న ఆ వ్యాపారవేత్త అతనికి నచ్చినట్లు జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఇంట్లో భార్యకు మంచి బెడ్ రూమ్ ఇచ్చిన వ్యాపారవేత్త కంపెనీలోని అతని క్యాబిన్ లో లేడీ సెక్రటరీ, పర్సనల్ ప్రియురాలికి మాస్టర్ బెడ్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశాడు. ఫ్యాక్టరీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన లేడీ సెక్రటరీ తరువాత బాస్ తో రొమాన్స్ జీవితం మొదలైపోతుంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఉద్యోగులు బాస్ క్యాబిన్ లో సీక్రెట్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. బాస్, ఆయన సెక్రటరీ కంపెనీలో రొమాన్స్ చేస్తున్న సమయంలో ఆ సీన్లు రికార్డు చేశారు. మహిళా ఉద్యోగినితో నగ్నంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్న బాస్ వీడియోలు సంపాధించుకున్న ఉద్యోగులు తరువాత అతనికి సిల్వర్ స్క్రీన్ లేకుండానే సినిమా చూపించారు. బాస్ తో ఎంజాయ్ చేసిన కిలాడీ లేడీ సెక్రటరీతో సహ ముగ్గురు ఉద్యోగులు ఏకంగా రూ. 25 లక్షలు ఇవ్వకపోతే నువ్వు నగ్నంగా పరాయి మహిళతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న వీడియోలను న్యూస్ చానల్ లో ప్రసారం చేస్తామని బ్లాక్ మెయిల్ చెయ్యడంతో అసలు కథ మొదలైయ్యింది.

English summary

Company MD: A businessman had lodged a complaint against employees for setting up spy camera in the office. As per the report, three staffers have been nabbed by the police for allegedly blackmailing and demanding money from a businessman. The accused started blackmailing the factory owner when they came to know that he was in a relationship with a woman outside his marriage. The staff have been identified as Aparna Tyagi, Ankit and Arun Ghosh.