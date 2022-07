సోనియా గాంధీకి 70కి పైగా ప్రశ్నలు: తదుపరి చర్యలపై?: ముగిసిన మూడోరోజు విచారణ

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ తాత్కాలిక అధినేత్రి సోనియా గాంధీ మూడో రోజు విచారణ ముగిసింది. కొద్దిసేపటి కిందటే ఆమె దేశ రాజధానిలోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ కార్యాలయం నుంచి తన 10, జన్‌పథ్ నివాసానికి చేరుకున్నారు. ఈడీ విచారణకు సోనియా గాంధీ హాజరు కావడం వరుసగా ఇది మూడో సారి. ఈడీ అధికారులు మరోసారి ఆమెకు ఎలాంటి సమన్లను కూడా జారీ చేయలేదని తెలుస్తోంది. సమన్లను జారీ చేయకపోవడం వల్ల- విచారణ ముగిసిందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమౌతోన్నాయి.

English summary

All India Congress Committee interim president Sonia Gandhi leaves from the ED office in Delhi after the third day of questioning. She was appeared before ED in the National Herald case.