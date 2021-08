కాంగ్రెస్ మాస్టర్ ప్లాన్... తెర పైకి సోనూ సూద్ సహా ఆ ఇద్దరు సెలబ్రిటీల పేర్లు... వర్కౌట్ అవుతుందా?

India

oi-Srinivas Mittapalli

వచ్చే ఏడాది జరగబోయే బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పోరేషన్(BMC) ఎన్నికల కోసం ముంబై కాంగ్రెస్ కొత్త వ్యూహాలను తెర మీదకు తెస్తోంది. రాజకీయాలతో సంబంధం లేని వ్యక్తులను... ముఖ్యంగా యువతకు చేరువైన వ్యక్తులను మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం ద్వారా పార్టీకి బిగ్ మైలేజ్ వస్తుందని భావిస్తోంది. ఇందుకోసం ఇప్పటికే స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్‌ను సిద్దం చేసిన ముంబై కాంగ్రెస్... అందులో ముగ్గురు సెలబ్రిటీల పేర్లను ప్రస్తావించడం విశేషం. అలాంటి వ్యక్తులను ముందుగానే మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తే పార్టీకి మేలు జరుగుతుందని అందులో అభిప్రాయపడ్డారు. కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం దీనిపై ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందో తెలియదు గానీ... ముంబై కాంగ్రెస్ చేసిన ఈ ప్రతిపాదన మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

English summary

The names of former Maharashtra Chief Minister Vilasrao Deshmukh's son, film actor Ritesh Deshmukh, actor Sonu Sood and model Milind Soman have been mentioned in a strategy document prepared by the Mumbai Congress. Draft said such people need to be declared as mayoral candidates in BMC polls