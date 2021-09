భారత్ లో కరోనా : 4 లక్షలకు పైగా యాక్టివ్ కేసులు, తాజాగా 42,618 కొత్త కేసులు, 330 మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతోంది. 40 వేలకు పైగా కేసులు నమోదు అవుతున్న తీరు భారత్ కు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గత 24 గంటల్లో పోలిస్తే భారత దేశంలో కరోనా కేసులు కాస్త తగ్గినట్టు కనిపిస్తోంది. భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 42,618 కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కేసులలో నిన్నటి కంటే 6% తగ్గుదల నమోదయింది. గత 24 గంటల్లో దేశంలో 330 మరణాలు నమోదయ్యాయని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. దీంతో మొత్తం కేసులు 3,29,45,907 కి చేరాయి.

In the last 24 hours, 42,618 cases were reported in India. Corona cases were down 6% from yesterday. The health ministry said 330 deaths had been reported in the country in the last 24 hours. This brings the total number of cases to 3,29,45,907.