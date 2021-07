ఇక గర్భిణీలకూ కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ -కేంద్రం అనుమతి -కొవిన్ ద్వారా లేదా నేరుగా -కరోనా కొత్త వేరియంట్ల విజృంభణతో

India

oi-Madhu Kota

కరోనా వైరస్ కొత్త వేరియట్ల విజృంభణ, మూడో వేవ్ భయాల నేపథ్యంలో దేశంలో వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గర్భిణీలకు కూడా టీకాలు ఇచ్చేందుకు సర్కారు అనుమతిఇచ్చింది. ఇప్పటివరకు కేవలం చిన్నపిల్లల తల్లులకు మాత్రమే టీకా ఇచ్చేందుకు అనుమతించిన కేంద్రం..

BJPకి దెబ్బ: ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా -Uttarakhandలో రాజ్యాంగ సంక్షోభం! -ఎన్నికల వేళ కలకలం

తాజాగా గర్భిణీలకు కూడా టీకాలు ఇవ్వాలని అన్ని రాష్ట్రాలకు సూచించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ శుక్రవారం ఒక ప్రకటన చేసింది. కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోగోరే గర్భిణులు కొవిన్ పోర్టల్ ద్వారా పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చని లేదా నేరుగా సమీప వ్యాక్సిన్ కేంద్రాలకు వెళ్లి టీకాలు పొందొచ్చని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

దేశవ్యాప్తంగా 18ఏళ్లు నిండిన వారందరికీ వ్యాక్సిన్‌ ఇచ్చే కార్యక్రమం ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. కానీ, గర్భిణీ స్త్రీలపై విస్తృత ప్రయోగాల వివరాలు లేకపోవడంతో వీటిపై నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇదే సమయంలో వైరస్‌ బారినపడుతున్న గర్భిణీ స్త్రీల సంఖ్య పెరగడం.. రానున్న రోజుల్లోనూ థర్డ్‌వేవ్‌ ముప్పు పొంచి ఉందన్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ ఈ విషయంపై మరోసారి చర్చించింది.

ఈటలకు మరో భారీ షాకిచ్చిన కేసీఆర్ -మెడకు నుమాయిష్ ఉచ్చు -నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీలో ఏసీబీ సోదాలు

గర్భిణీలకు కూడా వ్యాక్సిన్‌ ఇవ్వవచ్చని నేషనల్‌ టెక్నికల్‌ అడ్వయిజరీ గ్రూప్‌ ఆన్‌ ఇమ్యూనైజేషన్‌ సిఫార్సు చేయడంతో ప్రభుత్వం ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది. కరోనా ముప్పు అందరికీ పొంచివున్న నేపథ్యంలో గర్భిణీలకు టీకా ఎంతో ముఖ్యమని, తప్పకుండా వారికి అందించాల్సిందేనని ఐసీఎంఆర్‌ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అయితే, వ్యాక్సిన్‌ ఇచ్చే ముందు వాటి వల్ల కలిగే దుష్ర్పభావాలను వారికి వివరించాల్సి ఉందన్నారు.

English summary

Pregnant women can now register on the CoWIN platform or visit vaccination centres for COVID-19 shots, the government said on Friday, adding that it had shared rules and procedures with states to roll out the programme. Signalling a major policy shift that follows growing concern over exposure of expectant mothers (and their children) to the Coronavirus, the Union Health Ministry said last Friday that pregnant women "can and should" be vaccinated against COVID-19.